Український пілот Олександр Бондарев завоював перемогу на етапі Формули-4, який проходить в італійському Імолі.

Бондарев провів блискучу кваліфікацію у п'ятницю, 1 серпня, здобувши свій перший поул на третю гонку. Заїзд почався для українського гонщика невдало – він зі старту поступився напарнику по команді Кіну Накамура-Берту.

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Японець випередив Бондарева у середині першого кола. Майже всі перегони Олександр тримався другим, але після невдалої спроби атаки, якою ледь не скористався суперник, Бондарев все ж зумів вискочити на перше місце.

За 3 хвилини до кінця перегонів українець скористався сліп-стрімом та зумів не лише порівнятись з Накамура-Бертою, але й обігнати його. Після цього Бондарев не залишив шансів суперникам навіть на атаку та втримав перемогу.

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