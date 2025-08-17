В'ячеслав Бєлінський став чемпіоном турніру ITF M15 у Бельсько-Бяла. Результат вирішальної зустрічі та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ITF М15, Бельсько-Бяла (Польща), ґрунт, фінал

В'ячеслав Белінський (Україна, АТР № 436) – Петер Файта (Угорщина, АТР № 518) – 6:2, 6:1

Белінський, маючи перший номер посіву, у фіналі зустрівся із представником Угорщини Петером Файтом, у якого був другий номер посіву. Боротьби у вирішальному матчі за трофей не вийшло – В’ячеслав мав велику перевагу над суперником та здобув впевнену перемогу у двох сетах.

Фінальна зустріч тривала 72 хвилини. Белінський віддав Файту лише три гейми, тричі подав навиліт, зробив п’ять брейків та жодного разу не віддав угорцю свою подачу.

Для 21-річного В’ячеслава Белінського це був 14-й фінал на турнірах ITF в одиночному розряді (шостий – у 2025 році), він виграв дев’ятий титул (четвертий – цього сезону).

Перемога принесла українцю 2160 доларів призових та 15 рейтингових очок.

