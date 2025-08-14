Український каратист Різван Талібов розповів, що зламав руку під час фінального поєдинку Всесвітніх ігор у Ченду (КНР).

"Ну, що сказати? Там немає якоїсь прямо драматичної історії. Це просто в фіналі, в останніх 30 секунд... Може, воно сталося і раніше. Я не помітив.

Українець Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате

Просто в якийсь момент я побачив, що рука поламана, так подивився (це видно на відео з фінального поєдинку, коли я дивлюсь на руку та опускаю її) і продовжую далі битися", – наводить слова Талібова Українська федерація карате.

Нагадаємо, у фіналі вагової категорії понад 84 кг Різван переміг чемпіона Всесвітніх ігор-2022 Анджело Квесіча (Хорватія). 27-річний українець вперше в кар'єрі здобув нагороду на цих змаганнях.

