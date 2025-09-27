Богдан Супрун став призером у вправах на кільцях.

Український гімнаст Богдан Супрун виборов бронзовому медаль на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходить у місті Сомбатхей (Угорщина), повідомляє НОК України.

Супрун на свій виступ на кільцях отримав від судів 13,400 бала. Золото у цій вправі виграв представник Туреччини Айберк Косак Мехмет (13,900). Срібло у аргентинця Даніеля Віллафане (13,600).

Ще один українець Владислав Грико завершив змагання на сьомому місці.

У перший день змагань Супрун став п’ятим у вільних вправах (12,850 бала). Також п’ятий результат показав Грико на коні (13,500 бала).

