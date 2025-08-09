У фіналі Всесвітніх ігор український каратист Різван Талібов здолав хорвата Анджело Квешича (4:0). Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

Тренер Терлюги розповів, як вдалося задовольнити протест щодо півфіналу Всесвітніх ігор – допомогли друзі з Канади

Талібов здобув для України друге золото і четверту медаль на Іграх у китаайському Ченду. Це також друга нагорода наших каратистів на цих змаганнях. Напередодні Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль.

Для 27-річного Різвана Талібова це золото стало першою медаллю в кар'єрі на Всесвітніх іграх.

Терлюга прокоментувала свій виступ на Всесвітніх іграх-2025: "Не очікувала, що зможу дістатися фіналу"