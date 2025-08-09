Українець Талібов став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з карате
Каратист Різван Талібов завоював золоту медаль на Всесвітніх іграх.
У фіналі Всесвітніх ігор український каратист Різван Талібов здолав хорвата Анджело Квешича (4:0). Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.
Талібов здобув для України друге золото і четверту медаль на Іграх у китаайському Ченду. Це також друга нагорода наших каратистів на цих змаганнях. Напередодні Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль.
Для 27-річного Різвана Талібова це золото стало першою медаллю в кар'єрі на Всесвітніх іграх.
