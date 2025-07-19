Українець став рекордсменом із сумо в Японії – йому вдалось завоювати найпрестижнішу нагороду на 12 турнірі
Український сумоїст Данило "Аонішікі" Явгустишин здобув першу зірку "кінбоші", здолавши володаря найвищого титулу в сумо.
Данило Явгустишин переміг чинного йокодзуну (найвищий титул у сумо) Хошьорю та здобув свою першу зірку "кінбоші", повідомляє Facebook-сторінка Посольства Японії в Україні.
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Зазначається, що українець встановив новий рекорд – для перемоги над чинним йокодзуною йому знадобилось 12 турнірів з моменту дебюту. Це є найшвидшим досягненням серед іноземних борців – попереднє досягнення у 14 турнірів до здобуття першої зірки "кінбоші" належало "Конішікі" (псевдонім сумоїста – прим.).
"Я просто радий, що переміг. Відтепер я просто робитиму все можливе щодня і концентруватимуся на будь-якому суперникові", – лаконічно прокоментував свій тріумф Явгустишин, який виступає під псевдонімом Аонішікі.
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