Данило Явгустишин переміг чинного йокодзуну (найвищий титул у сумо) Хошьорю та здобув свою першу зірку "кінбоші", повідомляє Facebook-сторінка Посольства Японії в Україні.

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Зазначається, що українець встановив новий рекорд – для перемоги над чинним йокодзуною йому знадобилось 12 турнірів з моменту дебюту. Це є найшвидшим досягненням серед іноземних борців – попереднє досягнення у 14 турнірів до здобуття першої зірки "кінбоші" належало "Конішікі" (псевдонім сумоїста – прим.).

"Я просто радий, що переміг. Відтепер я просто робитиму все можливе щодня і концентруватимуся на будь-якому суперникові", – лаконічно прокоментував свій тріумф Явгустишин, який виступає під псевдонімом Аонішікі.

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