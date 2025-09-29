Український фехтувальник-шабліст Андрій Ягодка став срібним призером турніру серії Satellite FIE Memorial Ignace Corteyn, який відбувся у Генті (Бельгія), повідомляє Мінмолодьспорту України.

37-річний одесит виграв усі бої на груповій стадії. Потім він у плей-офф в 1/32 фіналу переміг італійця Давіде Маннуччі з рахунком 8:2, а в 1/16 фіналу здолав Еріка Сімона Зеєфельда з Німеччини (15:9). Ягодка далі в 1/8 фіналу переміг Керема Чаглаяна з Туреччини (15:4), у чвертьфіналі – француза Мартіна Тома (15:13), а у півфіналі здолав ще одного представника Німеччини Леона Кузміна (15:11).

У фіналі на Ягодку чекав Муса Аймуратов з Узбекистану. Поєдинок вийшов конкурентним та рівним – з перевагою у три очка переміг узбекистанський шабліст (12:15).

