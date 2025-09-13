Українець стал переможцем шоу The Ultimate Fighter 33 від UFC – виграв нокаутом (ВІДЕО)
Данило Донченко провів бій на шляху до промоушена Дани Вайта та виграв.
Український боєць Данило Донченко (11-2) в американському Сан-Антоніо на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Noche провів поєдинок із бразильця Родріго Сезінандо (8–1) та здобув перемогу у першому раунді.
Українець жорстко нокаутував суперника і вийшов у фінал супертурніру UFC – ВІДЕО
Бій, який відбувся у напівсередній вазі, Донченко виграв нокаутом. Перемога дозволила українці стати переможцем шоу The Ultimate Fighter 33 від UFC.
The Ultimate Fighter – змагання у форматі реаліті-шоу. На UFC Noche відбувся фінал 33-го сезону, переможцем якого і став Донченко.
Перемога у The Ultimate Fighter має принести Данилові Донченко контракт з UFC, але остаточне слово залишається за промоушеном та особисто його президентом Даною Вайтом.
