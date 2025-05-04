Українець потрапив у головний кард UFC on ESPN 67, що відбувся в ніч проти 4 травня в Де-Мойні, США. Проти Сідея вийшов американець Камерон Смозермен (12-5).

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Повний бій у найлегшій вазі завершився перемогою Сергія. Один суддя віддав українцю усі 3 раунди, а двоє все ж зарахували третій Смозермену. Головною перевагою Сідея стала боротьба – він виконав 5 тейкдаунів, виходив на больовий, але повноцінно замкнути його не вдалося.

Для 28-річного українця це був третій бій в UFC. У дебюті він поступився роздільним рішенням Рамону Таверасу, а в листопаді минулого року переміг Гаретта Армфілда.