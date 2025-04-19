ITF M15, чоловіки, Анталія, ґрунт. Півфінал.

Олексій Крутих (Україна ATP №475) – Раян Нейбур (Нідерланди ATP №395) – 2:0 (6:2, 6:0)

Світоліна впевнено розбила 73-ю ракетку світу – українка пробилась в перший за 16 місяців півфінал турніру WTA

Крутих поступався 80 позиціями в рейтингу, однак без проблем розбив нідерландця. Якщо у першому сеті 25-річний українець ще віддав два гейми, то другий завершив "насухо".

У завтрашньому фіналі Крутих зійдеться зі словаком Алексом Молчаном (ATP №644). Олексій має додаткову мотивацію – помститися за двох земляків. На попередніх стадіях Молчан вибив українців Еріка Ваншельбойма (2:1 в 1/8 фіналу) та В'ячеслава Бєлінського (2:0 в іншому півфіналі).