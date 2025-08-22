Українець Нікіта Шеремет став чемпіоном світу з плавання серед юніорів на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Юніорський чемпіонат світу з плавання

50 метрів вільним стилем. Чоловіки. Фінал

1. Нікіта Шеремет (Україна) – 21,99 с

2. Джейкоб Міллс (Велика Британія) — 22,02

3. Карлос ДʼАмброссіо (Італія) — 22,16

Українець повторив світовий юніорський рекорд на дистанції 50 м вільним стилем – 8 років ніхто так не плавав (ВІДЕО)

Україна отримала першу нагороду на юніорському чемпіонаті світу з плавання, який проходить в румунському Отопені. Золотим медалістом став 18-річний Нікіта Шеремет, який тріумфував у фіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Українець подолав дистанцію за 21,99 секунди та випередив своїх головних конкурентів – британця Джейкоба Міллса, який відстав лише на 0,03 с, та італійця Карлоса Д’Амброссіо, що показав час на 0,15 с гірший.

Для Шеремета ця нагорода стала першою особистою медаллю на міжнародному рівні та історичною для України – це дебютне золото нашої команди на юніорських чемпіонатах світу з плавання.

Напередодні фіналу український спортсмен вразив у півфіналі, коли зумів повторити юніорський світовий рекорд – 21,75 секунди. Хоч у вирішальному запливі йому не вдалося поліпшити це досягнення, результат дозволив впевнено завоювати чемпіонське звання.

Гречко зі світовим рекордом стала дворазовою чемпіонкою Всесвітніх ігор у Китаї