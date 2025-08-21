Юніорський ЧС-2025 з плавання, 50 метрів вільним стилем, чоловіки, півфінал

1. Нікіта Шеремет (Україна) – 21,75 с

2. Карлос Д'Амброзіо (Італія) – 22,10 с

3. Роман Жидков – 22,13 с

Олімпійська чемпіонка з плавання завоювала четверте золото на ЧС-2025 і встановила рекорд

Український плавець Нікіта Шеремет став переможцем одного з півфінальних запливів на 50-метрівці вільним стилем. Його час став точною копією чинного світового рекорду, автором якого з ЧС-2017 є американець Майкл Ендрю.

До всього, Шеремет у кваліфікації встановив новий рекорд України, показавши результат 21,82 секунди. Цей час виявився кращим на 0,15 секунди за попереднє юніорське досягнення України, яке з січня 2020 року належало Владиславу Бухову. У півфіналі змагань Нікіта вже оновив власний національний рекорд.

Міжнародна федерація змінить вікові обмеження для участі у ЧС з плавання – 12-річна чудо-китаянка ініціює революцію