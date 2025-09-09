В Польщі завершився престижний півмарафон, в якому перемогу здобув українець Микола Мевша. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

П'яний бразилець пробіг марафон серед професійних спортсменів – отримав нагороду (ВІДЕО)

Українець не лише побив свій власний рекорд, але й встановив найкращий результат траси – 1:02.51.

"Чесно скажу: планував бігти близько на 1:03:20 у співпраці з угорським колегою. Почали рівно по 2:58/км, але вже з п’ятого кілометра залишився сам у боротьбі за рекорд — і фактично боровся з самим собою", – написав Мевша.

Другим після українця став Левенте Шемереї з Угорщини (1:04:37), а третім напівмарафон завершив поляк Каміль Карбовяк (1:06:53).

Молодий велогонщик помер у Франції після серцевого нападу прямо під час перегонів