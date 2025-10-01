Українець отримав шанс стати чемпіоном світу з боксу – бій відбудеться у Мексиці
Арнольд Хегай спробує виграти у володаря титулу WBO Рафаеля Еспіноси.
Український боксер Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО) здобув право на титульний поєдинок проти чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Рафаеля Еспіноси (27–0, 23 KO), повідомив журнал The Ring з посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.
31-річний Еспіноса погодився на бій з українським боксером. Він відбудеться 15 листопада у Мексиці – батьківщині чинного чемпіона.
Рафаель Еспіноса у 2025 році провів один поєдинок – у травні він виграв нокаутом у сьомому раунді у американця Едварда Васкеса.
Бій з мексиканцем стане для Арнольда Хегая першим титульним у кар'єрі. У цьому році українець бився вже двічі: у березні поступився американцю Джоету Гонсалесу роздільним рішенням суддів, але у вересні закрив невдачу перемогою над досвідченим венесуельцем Ліборіо Солісом (UD 8).
