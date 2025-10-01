Український боксер Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО) здобув право на титульний поєдинок проти чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Рафаеля Еспіноси (27–0, 23 KO), повідомив журнал The Ring з посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

Тимчасовий чемпіон світу заявив про бажання побитися з Усиком

31-річний Еспіноса погодився на бій з українським боксером. Він відбудеться 15 листопада у Мексиці – батьківщині чинного чемпіона.

Рафаель Еспіноса у 2025 році провів один поєдинок – у травні він виграв нокаутом у сьомому раунді у американця Едварда Васкеса.

Бій з мексиканцем стане для Арнольда Хегая першим титульним у кар'єрі. У цьому році українець бився вже двічі: у березні поступився американцю Джоету Гонсалесу роздільним рішенням суддів, але у вересні закрив невдачу перемогою над досвідченим венесуельцем Ліборіо Солісом (UD 8).

Rafael Espinoza is slated to defend his WBO featherweight world title vs Arnold Khegai on November 15th in Mexico, sources tell The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/4yCTlarFcU — Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2025

Льюїс знайшов суперника, який має найкращі шанси у бою проти Усика: "Його спеціально відсувають убік"