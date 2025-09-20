Українець Олександр Грушин виступить у втішній сутичці на чемпіонаті світу-2025 у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 63 кг.

Грушин у кваліфікації виграв у болгарина Ніколая Вічева (8:0), але в 1/8 фіналу програв чемпіону світу U-20 Айтжану Халмаханову (1:5). Кривдник Олександра потім вийшов у фінал, а Грушин завдяки цьому отримав путівку до втішних сутичок ЧС-2025. Там на українця чекає срібний призер ЧС-2024 Єржент Жарликассин. Перемога дозволить Грушину продовжити боротьбу за підсумкові 3-5 місця.

Сутичка Грушина з Жарликассином запланована на неділю, 21 вересня, початок о 18:46 за київським часом.

У суботу, 20 вересня, на ЧС-2025 також виступали українці Ярослав Фільчаков (вага до 87 кг) та Максим Євтушенко (до 67 кг).

Фільчаков спочатrу здолав Еріона Рамляка (8:0) з Австралії та нідерландця Марселя Стеркенбурга (4:3), однак у чвертьфіналі програв чемпіону Європи Давіду Лошонці (2:6) та завершив виступи. Євтушенко вже в 1/16 фіналу зазнав поразки 0:10 від кубинця Луїса Орти Санчеса та також вилетів зі змагань.

