Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-0, 9 KO) в 1/4 фіналу Гран-прі WBC в Ер-Ріяді виграв у Санаталі Толтаєва (4-1, 2 KO) з Казахстану. Переміг українець з глибоким розсіченням на чолі.

Українець Лозан із розсіченням героїчно переміг у бою на Гран-прі WBC – боксер присвятив перемогу ЗСУ

Через розсічення Лозан отримав відсторонення на 30 днів, про що повідомляє Tribuna.com.

Данило Лозан свою зустріч 1/2 фіналу змагань проведе не раніше, ніж за два місяці. Отже, українець матиме час для повноцінного відновлення та підготовки до наступного поєдинку.

