Данило Лозан переміг Санаталі Толтаєва з Казахстану попри сильне розсічення на чолі.

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-0, 9 KO) в 1/4 фіналу Гран-прі WBC, який проходить в Ер-Ріяді, виграв у представника Казахстану Санаталі Толтаєва (4-1, 2 KO). Українець переміг, маючи глибоке розсічення на чолі.

Українець Лозан із розсіченням героїчно переміг у бою на Гран-прі WBC – боксер присвятив перемогу ЗСУ

Згідно з оновленими даними, Лозан у рейтингу першої напівсередньої ваги Світової боксерської ради (WBC) посідає 37-ме місце. Данило піднявся на дві позиції.

Як відомо, Лозан після перемоги над Толтаєвим отримав відсторонення від боксу – він не може ані тренуватися, ані боксувати.

Українець після кривавої перемоги на Гран-прі WBC отримав відсторонення від боксу