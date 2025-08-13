Боксер Данило Лозан переміг Санаталі Толтаєва в матчі 1/4 фіналу Гран-прі WBC в Ер-Ріяді.

Український боєць Данило Лозан (15-0, 9 KO) здолав у бою представника Казахстану Санаталі Толтаєва (4-1, 2 KO).

Бій за вихід у півфінал Гран-прі WBC видався неймовірно видовищним. У п'ятому раунді Лозан отримав болюче розсічення на чолі через неприємне зіткнення головами. Бій довелося зупинити, щоб лікарі зупинили кров. Після відновлення поєдинку Лозан довів справу до перемоги завдяки рішенню суддів.

Вже після бою Лозан емоційно звернувся до українських військових.

"Передаю вітання всім військовослужбовцям. Дякую вам. Я готовий кістьми лягти, аби хоч чимось вам допомогти на мирній землі. Слава Україні!" – заявив 22-річний боксер в Instagram.

