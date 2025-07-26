Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з п'ятиборства, перемігши у фіналі турніру в Іспанії.

У Мадриді відбувся фінал чемпіонату Європи-2025 із сучасного п'ятиборства. Перемогу на турнірі здобув українець Юрій Ковальчук, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

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Сучасне п'ятиборство об'єднує такі дисципліни як стрільба, фехтування, кінний спорт, плавання та біг. У фіналі Ковальчук набрав 1588 балів, випередивши представників Угорщини та Франції.

Це перша в історії України перемога на континентальній першості за новими правилами сучасного п’ятиборства.

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