Український боксер Павло Іллюша продовжує свою переможну ходу на ЧС в Ліверпулі.

Після перемоги над Мохамедом Нурані з Ірану Павло Іллюша продовжив свої успішні виступи на чемпіонаті світу з боксу під егідою World Boxing боєм проти третього номера світового рейтингу Сабірджана Аккалікова.

Непереможний українець епічним нокаутом переміг суперника в першому раунді – відео

Українець у ваговій категорії до 75 кг переміг представника Казахстану завдяки роздільному рішенню суддів (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).

Далі на Іллюшу очікує чвертьфінальний поєдинок. Фінал турніру відбудеться 14 вересня.

