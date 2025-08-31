Український парабіатлоніст Серафим Драгун здобув перемогу в тандемі на престижній шоугонці City Biathlon-2025.

City Biathlon-2025. Парабіатлон. Синглмікст.

Лінн Казмайєр (Німеччина) / Серафим Драгун (Україна) – 33:54.8

Йоганна Рекенвальд (Німеччина) / Марко Маєр (Німеччина) – +11.3

Леоні Марія Вальтер (Німеччина) / Стефан Еггер-Рідмюллер (Австрія) – +45.0

Наталія Ткаченко (Україна) / Григорій Вовчинський (Україна) – +3:29.2

Український парабіатлоніст Серафим Драгун у тандемі з німкенею Лінн Казмайєр святкував перемогу у синглміксті престижної шоугонки City Biathlon-2025, що відбулася 31 серпня в Дрездені.

Дует Драгуна та Казмайєр (гайд – Флоріан Бауман) схибив шість разів на стрільбищі, однак утримав перевагу і завершив дистанцію з результатом 33 хвилини 54 секунди. Їхній відрив від найближчих суперників склав 11 секунд.

Другими фінішували представники Німеччини Йоганна Рекенвальд (гайд – Емілі Роуз Вайс) та Марко Маєр, які мали сім промахів. Третє місце посів дует Леоні Марії Вальтер з Німеччини (гайд – Крістіан Красман) та австрійця Стефана Еггера-Рідмюллера.

Ще один український тандем у складі Наталії Ткаченко (гайд – Анастасія Шабалдіна) та Григорія Вовчинського не зумів нав’язати боротьбу суперникам. Українці припустилися семи хиб і програли переможцям понад три з половиною хвилини, фінішувавши четвертими.

