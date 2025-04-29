Щойно завершилася лише стадія 1/8 фіналу, а нинішній розіграш вже встановив рекорд за кількістю сенчурі (серія на 100+ очок за один підхід до столу) на одному ЧС. Враховуються кваліфікація та основна стадія.

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Історичну 226-ту сотню оформив китаєць Сі Цзяхуей у матчі проти Бена Вулластона. Попередній рекорд тримався з 2023 року, коли учасники Крусібла набили 225 сенчурі. Попереду ще сім матчів, тому показник явно буде покращений.

У кваліфікації найбільше сенчурі мав інший китаєць Чжао Сіньтун (12), а на основній стадії поки лідирує англієць Джадд Трамп (7). До рекорду долучився і українець Юліан Бойко, який вилетів у півфіналі кваліфікації, але встиг виконати 2 сотні.