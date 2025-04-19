Назар Чепурний у катарській Досі вдало виступив на п'ятому етапі Кубка світу.

Український гімнаст виборов медалі у двох своїх улюблених дисциплінах.

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Першим було срібло в опорному стрибку. Чепурний набрав 14,383 бали, поступившись лише вірменину Артуру Давтяну (14,449). На паралельних брусах 22-річний українець вже не мав рівних. Чепурний показав результат 14,166 і забрав золото.

Шостий, останній етап цьогорічного Кубка світу зі спортивної гімнастики прийматиме столиця Єгипту – Каїр. Він триватиме з 25 по 28 квітня.