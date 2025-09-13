Українські спортивні гімнасти не будуть виступати у розіграші Кубка світового виклику, який відбудеться у французькій столиці – Парижі. Про це стало відомо зі стартлистів, які опубліковані на International Gymnast Media у мережі X.

Українська федерація гімнастики розглядає бойкот змагань через допуск російських спортсменів на міжнародні турніри

Згідно з попередньою заявкою, за збірну України мали виступати Назар Чепурний, Богдан Супрун, Владислав Грико та Ігор Дищук у чоловічих змаганнях, а також Вікторія Іваненко, Дар'я Чорна та Діана Лобок у жіночих. Всі вони зникли зі стартових листів у перший день змагань

Як відомо, раніше Українська федерація гімнастики виступила із заявою щодо дозволу росіянам виступати на міжнародних змаганнях. Зокрема президентка УФГ Ірина Дерюгіна засудила рішення Міжнародної федерації гімнастики та заявила, що розглядається можливість бойкоту змагань "у разі виявлення відхилення від критеріїв присвоєння нейтрального статусу".

"Давали квартири, машини": тренера і зірку збірної України з гімнастики переманювали інші країни