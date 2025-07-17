У четвер, 17 липня, збірна України зустрілася з командою Чехії на молодіжному чемпіонаті Європи. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

Євробаскет U-20, матч за 9-16 місце

Чехія U-20 – Україна U-20 – 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)

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Підопічні Валерія Плеханова провалили першу чверть, яка завершилася з рахунком 23:8 на користь чехів. Другу десятихвилинку українці теж програли, дозволивши суперникам піти на перерву за комфортної переваги 45:24.

Збірна України добре провела третю чверть, але зрівняти рахунок або принаймні наблизитися до суперника не вдалося. Матч завершився поразкою – 65:85. Крім того, прикру травму отримав центровий збірної України Максим Кличко, який не зміг дограти матч.

Свій наступний матч збірна України проведе у суботу, 19 липня проти команди Ісландії, яка сьогодні поступилася Румунії (57:72).

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