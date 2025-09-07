Волейбольні збірні України та Катару зустрілися у товариському матчі. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Товариський матч

Катар – Україна – 1:3 (21:25, 26:28, 15:25, 27:25)

Україна: Ю. Семенюк (8), Щитков (4), І. Ковальов (14), Тодуа (5), Тупчій (7), Янчук (5), О-др Бойко (л) – старт; Синиця (6), Уривкін (8), О-др Коваль (6), Полуян (10), Пампушко (л).

Збірна України з волейболу впевнено переграла Катар у спарингу напередодні ЧС-2025

Збірні України та Катару за попередньою домовленістю провели зустріч з чотирьох сетів. "Синьо-жовті" перемогли у трьох перших партіях, після чого дозволили суперникам потішити себе виграшем четвертого сету.

Для збірної України це був третій з трьох запланованих спарингів. Тепер підопічні Рауля Лосано вирушають з Катару на Філіппіни, де 18 вересня проведуть перший поєдинок чемпіонату світу 2025 року проти команди Італії.

Нагадаємо, що збірна України на груповій стадії ЧС-2025 зіграє у квартеті F з командами Бельгії, Італії та Алжиру.

Колишній капітан збірної України з волейболу потребує допомоги через хворобу