Чемпіонат світу-2025 з волейболу, жінки, група Н, 3-й тур

Україна – Камерун – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)

Українки у перших матчах чемпіонату світу, де команда не виступала з 1994 року, програли Сербії у трьох сетах та Японії у п’яти партіях. Ці дві поразки поставили хрест на шансах "синьо-жовтих" вийти у плей-офф, але команда змогла проти Камеруну виступити, як-то кажуть, для себе – турнірних завдань у неї не було ніяких.

Українські волейболістки були відчутно кращими за суперниць з Камеруну та в підсумку розбили їх у трьох партіях, які виявилися не надто важкими.

Україна з однією перемогою в активі, але з двома поразками у пасиві посіла третє місце у таблиці групи Н чемпіонату світу та на цьому завершила свої виступи.

