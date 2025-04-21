Збірна України U-18 у другому раунді чемпіонату світу. Результат та огляд поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат світу, Дивізіоні 1A.

Україна U-18 – Данія U-18 – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Україна рознесла Угорщину на чемпіонаті світу з хокею U-18 та зробила заявку на вихід в елітний дивізіон

Команда Олександра Бобкіна у минулому раунді розгромила Угорщину, а данці були сильнішими за Австрію (5:3).

Матч розпочався досить активно. Данія швидко відкрила рахунок. Українці відігралися через хвилину, але потім пропустили. Обидві команди показували у першому періоді швидкий, інтенсивний хокей. Підопічні Бобкіна намагалися зрівняти рахунок, але пропустили атаку, за результатом якої суперник збільшив свою перевагу.

У другому періоді українці були набагато активнішими, ніж Данія, і мали низку хороших моментів, але забити не вдалося. Команда Бобкіна у другому періоді менше дозволяла супернику діяти на контратаках, хоча кілька нагод данці мали. Варто відзначити непогану гру Олексієнко. Попри старання, Україна все ж пропустила.

Завершальний період теж пройшов за перевагою українців, але забити ніяк не вдавалося. Данія наприкінці матчу покарала суперника, і в порожні ворота залетіла шайба. У підсумку українці програли 1:5.

Україна залишається на другому місці з трьома балами, але конкуренти ще мають провести свої матчі. Словенія може посунути команду Бобкіна на третю сходинку.

Українці у третьому турі зіграють проти Австрії. Ця зустріч запланована на 23 квітня.