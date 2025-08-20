Збірні України та Словаччини провели черговий матч пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу. Результат зустрічі та звіт про неї – у цій новині "Футбол 24+".

Пре-кваліфікація ЧС-2027 з баскетболу, чоловіки, група D

Словаччина – Україна – 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Україна впевнено розібралася зі Швейцарією у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

У останньому турі пре-кваліфікації до чемпіонату світу збірна України зустрічалася з командою Словаччини, яка посідала останнє місце у групі D. Підопічні Айнарса Багатскіса добре розпочали гру та лідирували у першій чверті, але незадовго до кінця втратили перевагу та поступилися – 17:20. Втім, у наступній десятихвилинці українці не дали себе наздогнати та пішли на перерву за рахунку 49:40.

У третій чверті словаки повернулися в гру та навіть змогли одного разу відновити паритет, але "синьо-жовті" все ж завершили 10-хвилинку за незначної переваги – 69:67. Четверту чверть українці провели краще за суперника та в підсумку здобули перемогу, відірвавшись наприкінці у 12 очок – 98:86.

Найрезультативнішим гравцем матчу став український захисник Олександр Ковляр, який набрав 33 бали – це найкращий результат в історії збірної. Завдяки перемозі над словаками, Україна вийшла на перше місце своєї групи та пробилася до основної частини кваліфікації ЧС-2027.