Українські шпажистки вибороли золото на турнірі в Усі, здолавши у вирішальному поєдинку збірну Китаю.

Фехтування. Жінки. Юніорський чемпіонат світу 2025. Фінал

Китай – Україна – 34:45

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Збірна України посіла перше місце на чемпіонаті світу 2025 серед юніорок в Китаї. У вирішальній зустрічі за золото наші дівчата перемогли команду господарів турніру з рахунком 45:34. Це шоста перемога в командних змаганнях збірної України з фехтування за всю історію і третя саме в жіночій дисципліні.

У склад нашого колективу переможців входили Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, а також Валерія Білоус-Гріджак. На шляху до фіналу українки здолали суперниць з Угорщини, Бразилії та Канади.

Додамо, що в медальному заліку на ЮЧС-2025 збірна України посіла місце у топ-5. Наша команда з 1 золотом, 1 сірблом та 1 бронзою стала четвертою серед усіх збірних, поступившись лише Сполученим Штатам, Італії, Єгипту і Канаді.

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