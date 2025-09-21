Український фігурист Кирило Марсак виконав необхідну умову для потрапляння на Олімпіаду-2026, яка у лютому майбутнього року відбудеться в Італії.

Марсак на ліцензійному турнірі у Пекіні за підсумками короткої програми мав шостий результат (72,33 бала). Для потрапляння на Олімпіаду цього було замало – треба було фінішувати у топ-5.

За прокат довільної програми Кирило отримав 145.24 бала: зокрема, 74,74 бала за техніку виконання та 70,50 – за постановку програми. У цьому виді змагань він посів четверте місце, а у загальному заліку Марсак з сумою 217,57 бала забезпечив собі місце у топ-5 кваліфікації. Українець здобув першу ліцензію для України на участь в Олімпіаді-2026 у чоловічому одиночному катанні. Квиток на Ігри не є іменним, тому збірна України може змінити представника, якщо була така потреба.

Нагадаємо, на турнірі у Пекіні Софія Голіченко та Артем Даренський не потрапили до топ-3 змагань у спортивних парах, а Марія Пінчук і Микита Погорєлов стали 12-ми у танцях на льоду. Обидві пари не відібралися на Ігри-2026. Отже, українське представництво у фігурному катанні на майбутній Олімпіаді буде найменшим за всю історію. До цього Україна завжди кваліфікувалася на Олімпійські ігри щонайменше в трьох дисциплінах.

