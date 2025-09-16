Чоловіча збірна України з волейболу провела проти команди Алжиру другий матч на чемпіонаті світу-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, чоловіки, група F

Україна – Алжир – 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)

Збірна України взяла старт на чемпіонаті світу з прикрої поразки від команди Бельгії. "Синьо-жовті" поступилися у трьох сетах (16:25, 17:25, 22:25). Ця невдача значно ускладнила завдання перед підопічними аргентинського тренера Рауля Лосано щодо виходу з групи. Щоб остаточно не втратити надію на місце у плей-офф, українцям треба було вигравати у збірної Алжиру, яка в першій зустрічі ЧС-2025 програла Італії – 0:3 (13:25, 22:25, 17:25)

На початку першого сету гравці алжирської команди потішили себе лідерством (1:0, 2:1). Далі – ініціатива повністю перейшла до волейболістів збірної України, які виграли партію з комфортною перевагою. 25:17.

У другому сеті українці продовжили домінувати та майже декласували суперників – за 18 хвилин вони виграли з перевагою у 13 очок. 25:12.

Третю партію "синьо-жовті" розпочали зі спурту 5:1. Команда Алжиру взяла тайм-аут, але ним нічого не досягла. Згодом українці довели свою перевагу до рахунку 13:1. Доля сету та матчу була остаточно вирішена.

Вигравши матч, збірна України реабілітувалася за невдачу у грі проти Бельгії. 18 вересня на підопічних Лосано чекає вирішальна зустріч групового етапу проти Італії – чинного чемпіона світу.

