У неділю, 13 липня, чоловіча збірна України U-22 з волейболу провела проти Англії завершальний матч кваліфікації до чемпіонату Європи. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Кваліфікація на Євроволей-2026, група A, 3-й тур

Англія U-22 – Україна U-22 – 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 15:25)

Україна здобула другу перемогу у відборі на Євроволей U-22, розбивши Італію – "синьо-жовті" вийшли в лідери групи

Збірна України у кваліфікації стартувала з перемоги над Данією (3:2), після чого здобула другу перемогу, перегравши Італію (3:1). Англійці, своєю чергою, мали поразки від Італії та Данії (обидва рази – по 0:3).

"Синьо-жовті" не були фаворитами зустрічі. Експерти очікували рівну боротьбу та не виділяли когось з суперників. Першими свої шанси на виграш матчу підвищили українці, перемігши у першій партії. Під час другого сету вони також переважно домінували – іноді їхня перевага становила 4-5 очок. Але завершальний відрізок партії краще вдався англійцям. Вони почали менше помилятися та змогли забрати сет на дограванні.

Як виявилося, ривком під завісу другого сету гравці збірної Англії, схоже, витратили весь свій потенціал та сили – далі гра пішла за потрібного українцям сценарію та завершилася їхньою перемогою у чотирьох сетах.

Збірна України з трьома перемогами виграла свою відбіркову групу та виборола путівку на Євроволей-2026.

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