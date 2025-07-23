Український тхеквондист Артем Гарбар став переможцем літньої Універсіади, яка проходить у Німеччині.

Гарбар здобув золото у ваговій категорії до 87 кг. У фіналі українець здолав представника Польщі Шимона Пятковскі (2:0).

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У 1/16 фіналу 22-річний українець переміг Юсуфа Сумано з Малі (2:0), у чвертьфіналі здолав Елтежа Гафарова з Азербайджану (2:0), а у півфіналі був сильніший за американця Майкла Родрігеса (2:0). Раніше бронзову нагороду у вазі понад 87 кг здобув його брат Андрій Гарбар.

До слова, наразі збірна України виграла 9 медалей на Всесвітній Універсіаді, з них 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові. "Синьо-жовті" посідають сьоме місце у командному заліку змагань.

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