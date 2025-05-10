Українська спортсменка Юлія Палашевська посіла третє місце на чемпіонаті Європи з карате в категорії до 50 кг.

У поєдинку за третє місце турніру українка перемогла представницю Латвії Олександру Михайлову. Юлія Палашевська здобула свою другу бронзу на континентальній першості.

Україна взяла золото чемпіонату Європи з карате – є також два срібла і дві бронзи

Загалом, збірна України з карате виграла шість медалей на чемпіонаті Європи, в доробку "синьо-жовтих" 1 золото, 2 срібла та 3 бронзи. Раніше першу золоту медаль для України виграла Олександра Шолохова, Валерій Чеботар і Дарія Булай здобули срібну нагороду, а Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов завоювали бронзу.

Нагадаємо, чемпіонат Європи є відбірковим етапом для чемпіонату світу, який відбудеться у листопаді в Каїрі (Єгипет). Медалісти турніру, які отримали найкращі показники, зможуть потрапити на світову першість.

Українка сенсаційно вийшла у фінал ЧЄ з карате, прибравши росіянку – відео божевільного іппона в голову