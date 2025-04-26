Наші спортсменки продовжують боротьбу на Євро-2025, яке нині відбувається в Естонії.

Українські шаблістки виграли бронзові нагороди чемпіонату Європи U-23. У вирішальному протистоянні "синьо-жовті" здолали представниць Румунії 45:26.

17-річна Максименко принесла Україні перше золото на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування

До слова, що в цій категорії нашу країну представляли Олександра Бондар, Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченка та Валерія Моренець-Кубанська. На шляху до бронзи Україна дотисла Угорщину (45:43) та з таким самим рахунком поступилась Італії.

Окрім того, ще одну бронзу для України принесли рапіристки Ольга Сопіт, Аліна Полозюк, Катерина Буденко та Крістіна Петрова. Фехтувальниці були сильнішими за збірну Польщі – 45:23.

Нагадаємо, напередодні українська фехтувальниця Максименко виграла свою першу золоту медаль чемпіонату Європи U-23.

Українка завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи U-23 з фехтування