У перші два дні українці вилетіли – Ігор Семончук та Олександр Соломенніков програли за очками, зазнавши перших поразок у своїх професіональних кар'єрах.

Україна вдруге програла на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії – перша поразка Соломеннікова у кар'єрі

Сьогодні в бій вступала напівсередня вага, де нашу країну представляв ще один непереможний боксер – Данило Лозан (13-0, 8 KO). Суперником у 1/16 фіналу виступив узбек Камронбек Ешматов (10-2, 7 KO). Цього разу наш боєць просто не залишив суддям вибору, зустрівши опонента "зливою" ударів. Третій бій українців на турнірі тривав усі 6 раундів, але нарешті є перша перемога – 58:55, 59:54, 59:54 в записках на користь Лозана.

Зауважимо, що змагання в Ер-Ріяді відбуваються у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. У кожному дивізіоні беруть участь по 32 атлети. Україну в 1/16 грандіозного турніру представлять ще 8 боксерів: Ліпарит Устян, Дмитро Рибалко, Іштван Гержені, Максим Молодан, Петро Фролов, Цотне Рогава, Віталій Стальченко та Павло Юськів.

Календар турніру виглядає наступним чином:

Квітень – 1/16 фіналу.

Червень – 1/8 фіналу.

Серпень – 1/4 фіналу.

Жовтень – 1/2 фіналу.

Грудень – фінали.