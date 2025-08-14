Мазур здобув золото у ваговій категорії до 63,5 кг. У фінальному поєдинку 22-річний українець переміг представника Азербайджану Аміна Гулієва. Попри, те, що поєдинок за перше місце виявився для Мазура важчим, ніж попередні бої, українець здобув перемогу з рахунком 3:0.

Українець виграв фінал Всесвітніх ігор попри перелом руки

Варто відзначити, що Гліб Мазур є чемпіоном світу 2023 року, чемпіоном Європи 2022 та 2024 років, а тепер додав до свого доробку перемогу на Всесвітніх іграх. Крім того, за золото побореться Роман Щербатюк, який вийшов до фіналу у ваговій категорії понад 91 кг.

Нагадаємо, раніше бронзовими призерками Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу стали Дарина Іванова та Аліна Мартинюк.

