Лабунець та Кривицька перемогли у фіналі змагань зі спортивної акробатики, набравши 29,110 балів. Крім того, вони стали першим змішаним дуетом з України, який виграв золоту медаль Всесвітніх ігор. Українські спортсмени із помітним відривом випередили Португалію та Ізраїль, які посіли друге та третє місця відповідно

Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх-2025

Золото Івана Лабунця та Єфросинії Кривицької стало першим для України на цьогорічних змаганнях у Ченду. До цього срібні нагороди здобули акробатки Ангеліна Чернявська і Рузанна Вечерук та каратистка Анжеліка Терлюга.

Нагадаємо, Всесвітні ігри-2025 триватимуть до 17 серпня. Українські спортсмени на змаганнях представлені у 19 видах спорту.

