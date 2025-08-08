Україна здобула перше золото на Всесвітніх іграх-2025 – спортсмени здійснили історичне досягнення
Спортивні акробати Іван Лабунець і Єфросинія Кривицька стали чемпіонами Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду.
Лабунець та Кривицька перемогли у фіналі змагань зі спортивної акробатики, набравши 29,110 балів. Крім того, вони стали першим змішаним дуетом з України, який виграв золоту медаль Всесвітніх ігор. Українські спортсмени із помітним відривом випередили Португалію та Ізраїль, які посіли друге та третє місця відповідно
Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх-2025
Золото Івана Лабунця та Єфросинії Кривицької стало першим для України на цьогорічних змаганнях у Ченду. До цього срібні нагороди здобули акробатки Ангеліна Чернявська і Рузанна Вечерук та каратистка Анжеліка Терлюга.
Нагадаємо, Всесвітні ігри-2025 триватимуть до 17 серпня. Українські спортсмени на змаганнях представлені у 19 видах спорту.
Українську делегацію не пускали на відкриття Всесвітніх ігор в Китаї – причина дивує