Чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів завершився – збірна України посіла п'яте місце у загальному заліку.

Збірна України завоювала три медалі на чемпіонаті світу, який проходив у китайському Усі, повідомляє Суспільне.

"Золото" здобула команда українських шпажисток у складі Емілі Конрад, Аліни Дмитрук, Анни Максименко та Валерії Білоус-Гріджак. "Срібло" серед кадеток у шпазі виборола Аліна Дмитрук, а "бронзу" серед юніорів – Максим Перчук.

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Загалом, Україна посіла п'яте місце в загальному заліку, що стало найкращим результатом за 12 років на чемпіонаті світу серед юніорів і кадетів. У 2013 році українці закінчили змагання на четвертій позиції.

Медальний залік ЧС-2025 серед юніорів і кадетів:

1. США – 13 медалей (8 золотих + 1 срібна + 4 бронзові).

2. Італія – 10 (3+4+3).

3. Єгипет – 2 (2+0+0).

4. Канада – 4 (1+1+2).

5. Україна – 3 (1+1+1).

Збірна України з фехтування здобула перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів – це шосте золото в історії наших команд