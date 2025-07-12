У суботу, 12 липня, чоловіча збірна України U-22 з волейболу провела свій другий матч кваліфікації до чемпіонату Європи проти Італії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Кваліфікація на Євроволей-2026, група A, 2-й тур

Україна U-22 – Італія U-22 – 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21)

Збірна України U-22 не без проблем стартувала у відборі на Євроволей-2026 – далі чекають Італія та Англія

У другому турі відбору на Євроволей-2026 Україна зустрічалась з Італією. У дебютному матчі "синьо-жовті" здобули драматичну перемогу над Данією (3:2), а "Скуадра Адзурра" своєю чергою розгромила Англію (3:0).

Україна з перших секунд захопила ініціативу і йшла з відривом у декілька пунктів, однак до середини сету італійці вирівняли становище і навіть вирвались вперед. Наші хлопці змогли проявити волю і характер, здобувши перемогу з різницею у два бали. Друга партія далася "синьо-жовтим" легше – 25:18.

У третьому сеті італійці відродили інтригу, не дозволивши нашим хлопцям завершити гру достроково. Четвертий період теж розпочався під акомпанемент суперника, проте у жорсткій і безкомпромісній боротьбі "синьо-жовтим" вдалось дотиснути суперника і здобути вже другу перемогу на турнірі.

До слова, у паралельній зустрічі Данія розгромила Англію з рахунком 3:0. Як наслідок, після 2 турів Україна з 5 очками лідирує у турнірній таблиці. Другу сходинку з 4 пунктами посідає Данія. Третьою йде Італія (3 бали), а замикає квартет з двома поразками Англія.

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