Збірна України поповнила свій медальний доробок на кадетському чемпіонаті світу з фехтування, який відбувається в китайському Усі.

Аліна Дмитрук стала срібною призеркою змагань з фехтування на шпагах серед спортсменок до 17 років.

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16-річна львів'янка (учениця Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк) ідеально провела груповий етап (6 перемог з 6-ти), а в плей-офф здолала ще трьох суперниць. У 1/8 Дмитрук перемогла італійку Каролу Калоджурі, у чвертьфіналі кореянку Лі Ре На (15:8), а у півфіналі була розгромлена Ву Хайді з Гонконгу (15:4), яка раніше вибила іншу українку – Валерію Білоус-Гріджак. На жаль, у вирішальній зустрічі Аліна поступилася Лотті Хорват з Угорщини (11:15) та була змушена вдовольнитися сріблом.

Для Дмитрук, яка є чинною чемпіонкою Європи серед кадеток в особистому заліку і чотириразовою в командному (U-17 та U-20), це перша нагорода на чемпіонатах світу. Збірна України другий день поспіль завершує з медаллю після вчорашньої бронзи Максима Перчука у чоловічому заліку.