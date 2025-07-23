Легкоатлет Віталій Тарасюк став бронзовим призером ЄЮОФ 2025 у Скоп'є (Північна Македонія).

Тарасюк став третім у спортивній ходьбі на дистанції 5000 метрів. Молодий спортсмен показав результат 20:55:71 хвилин. Чемпіоном змагань став італієць Ніколо Відал з показником 20.22,43, срібло здобув Габріель Гонсалес з Іспанії – 20.35,25.

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Варто відзначити, що у червні Віталій Тарасюк встановив рекорд України серед юнаків до 18 років у спортивній ходьбі. Бронзова медаль Віталія стала для України четвертою нагородою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Змагання триватимуть до 26 липня.

Додамо, що на ЄЮОФ Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

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