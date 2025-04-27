Хокейні збірні України та Велика Британії зустрілись у стартовому матчі чемпіонату світу-2025. Результат та огляд гри – в цій новині.

Чемпіонат світу з хокею 2025, 1-й тур

Україна – Велика Британія – 3:3 (буліти – 0:2)

Шайби: Захаров, 05:45 (другий період), Трахт, 12:01 (другий період), Бородай, 09:16 (третій період) – Воллер, 11:08 (перший період), Перліні, 01:30 (другий період), О'Коннор, 12:42 (третій період)

Збірна України з хокею двічі перемогла Японію в контрольному матчі – останній етап підготовки перед чемпіонатом світу

Україна стартувала на чемпіонаті світу з хокею – першим суперником команди Христича стала Велика Британія. Початок видався невдалим – британці повели в рахунку наприкінці першого періоду завдяки шайбі Воллера, а Перліні на старті другого подвоїв перевагу.

Втім, до кінця 2-го періоду рахунок вже став нічийним – Захаров відквитав одну шайбу, а Трахт зрівняв рахунок. А в середині третього періоду Бородай вже вивів Україну вперед. Через 3 хвилини відігрались вже британці завдяки шайбі О'Коннора.

Основний час гри завершився, а за регламентом турніру, овертайми не були заплановані – одразу буліти. Тут Україна зазнала фіаско, не реалізувавши аж 4 кидки. Британці ж забили двічі та здобули перемогу в стартовому матчі на турнірі.

Таким чином, Україна набрала одне очко та розташувалась на третьому місці дивізіону ІА. Велика Британія після цієї перемоги має 2 очки, а очолює дивізіон Італія з 3 балами в активі.

Наступний свій матч Україна зіграє в понеділок, 28 квітня, о 12:30 саме проти Італії.

Україна влаштувала перестрілку з Казахстаном і посіла друге місце на чемпіонаті світу U-18 з хокею