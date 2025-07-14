У понеділок, 14 липня, збірна України у третьому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи зустрічалась з італійськими однолітками. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

Євробаскет U-20, група С, 3-й тур

Італія – Україна – 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)

Україна з поразки дебютувала на чоловічому Євробаскеті U-20 – все вирішили останні секунди

Чоловіча збірна Україна продовжує свої виступи на Євробаскеті U-20. У перших двох турах "синьо-жовті" зазнали двох поразок, поступившись Німеччині (62:64) та Бельгії (55:65). Черговим суперником нашої команди стала Італія, яка у своїй першій грі групи перемогла Бельгію (68:64), а потім програла Німеччині (67:71). Таким чином, після двох турів Україна у турнірній таблиці групи С йшла останньою. Це не було трагедією, адже згідно з регламентом всі команди групи виходять у плей-офф, де вже розпочнуться матчі на виліт.

Попри це, наші хлопці хотіли реабілітуватись за прикрі поразки на турнірі. На жаль, дати бій італійцям не вдалось. Першу партію "синьо-жовті" з тріском провалили, поступившись одразу 22 очками. У другій десятихвилинці українці вели в рахунку, однак у підсумку дозволили супернику звести раунд внічию.

У третій партії вдалось відіграти два пункти (20:18), проте четверта знову завершилась нічиєю. Як наслідок, третя поразка українців, яка змушує Валерія Плеханова шукати нестандартні рішення на плей-офф.

В 1/8 фіналу збірна України гратиме з переможцем групи D Сербією (3 матчі – 3 перемоги). Поразка на цій стадії означатиме участь в окремій турнірній сітці за 9-16 місця. Три останні збірні в заліку Євробаскету вибуватимуть до дивізіону В.

Україна вдруге програла на чоловічому Євробаскеті U-20, але впевнено прямує до плей-офф