У 5-му турі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу жіноча збірна України не знайшла аргументів проти ісландських одноліток.

Чемпіонат Європи U-18, жінки, дивізіон В, група C, 5-й тур

Україна – Ісландія – 71:96 (13:19, 24:14, 20:37, 14:26)

Збірна України U-18 зазнала першого фіаско на жіночому Євробаскеті – далі потрібна лише перемога

Збірна України на чемпіонаті Європи U-18 провела свій п'ятий поєдинок. Цього разу суперницями "синьо-жовтих" стала Ісландія. Перед матчем українки посідали у турнірній таблиці групи С третю сходинку і, щоб гарантувати собі вихід у верхню сітку турніру та продовжити боротьбу за підвищення в класі у плей-офф, мали перемагати з будь-яким рахунком.

Також Україна могла зберегти другу сходинку (далі проходять перші два місця) при умові, що Азербайджан обіграє Косово й Україна не програє Ісландії понад 10 очок.

Азербайджанки свою справу зробили, тож все було в руках наших дівчат. На жаль, свята не сталось – українки зазнали розгромної і принизливої поразки з різницею у 25 пунктів і втратили можливість зачепитись за медалі. Тепер українки боротимуться за місця з 9-го по 16-те.

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