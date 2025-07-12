У поєдинку за 13-16 місця чемпіонату Європи з баскетболу жіноча збірна України не змогла втримати перевагу над румунками. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+",

Чемпіонат Європи U-18, жінки, дивізіон В, матч за 13-16 місця

Румунія – Україна – 66:57 (10:20, 9:15, 22:8, 25:14)

Україна зазнала принизливого розгрому від Ісландії і втратила шанс на медалі жіночого Євробаскету U-18

Жіноча збірна України U-18 зазнала чергового фіаско на Євро U-18, яке відбувається у литовському Вільнюсі. У боротьбі за 13-16 місця наші дівчата зійшлись з однолітками з Румунії.

Українки впевнено закрили першу чверть з відривом у 10 очок і повторили свій успіх у другій, додавши ще плюс шість балів. Однак далі на "синьо-жовтих" чекав подвійний удар від суперника – румунки зібрались і оформили феєричний камбек, здобувши перемогу з загальним рахунком 66:57.

Цікаво, що Україна лідирувала 31 хвилину, але втримати перемогу, на жаль, не змогла. Наша команда домінувала на щитах (51-35 за підбираннями, 20-9 за підбираннями в нападі), але не реалізувала жодного триочкового, схибивши 14 кидків з-за периметра.

В завершальному матчі на турнірі за 15-16 місця Україна в неділю, 13 липня, о 13:00 протистоятиме команді, яка програє в парі Ірландія – Данія.

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