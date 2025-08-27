Збірні України та Польщі зустрілися у матчі плей-офф молодіжного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Польща – Україна 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)

Збірна України зіграла у першому у своїй історії плей-офф ЧС, де їй протистояла команда Польщі – постійний учасник світових першостей. Перший сет завершився впевненою перемогою поляків, які одразу заволоділи перевагою та не відпустили її.

У наступній партії ситуація кардинально змінилася – українці реваншувались 25:16. У третьому сеті Польща знову захопила лідерство, українські волейболісти декілька разів відігравали відставання, але поступилися. У наступній партії "синьо-жовті" мали перевагу в 5 балів, але Польща змогла відігратися, та виграти матч.

Таким чином, збірна України гратиме за 9-16 місця. У наступному матчі "синьо-жовті" зустрінуться з командою Туреччини, яка у плей-офф поступилася Чехії.

