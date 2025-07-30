Збірна України та команда Португалії провели зустріч п’ятого туру групової стадії чемпіонату Європи з баскетболу U-18. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи-2025 U-18, дивізіон B, 5-й тур

Україна – Португалія – 59:71 (12:14, 15:13, 21:25, 11:19)

Україна втратила шанси на вихід в плей-офф, зазнавши третьої поразки на Євробаскеті U-18

Молоді українські баскетболісти не були безнадійними у боротьбі з португальськими однолітками. Вони за підсумками першої чверті поступилися двома очками, але до великої перерви зробили рахунок нічийним – 27:27.

Третя чверть гри, як і перша, знову залишилася за португальцями – цього разу вони вийшли вперед на чотири пункти. Після такого відносного провалу "синьо-жовті" знітилися і дозволили суперникам піти у ще більший відрив. У середині завершальної чверті збірна Португалії мала перевагу в 12 очок (66:54) та могла почуватися більш-менш спокійно. У підсумку Україна зазнала поразки з різницею в 12 пунктів – 59:71.

Українська команда програла вчетверте. Вона разом із командою Азербайджану склала групу аутсайдерів, яка продовжить виступи на Євробаскеті у турнірі невдах групового етапу – за підсумкові 17-21 місця.

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