Збірні Україна та Японії провели зустріч другого туру чемпіонату світу з волейболу серед жінок. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, жінки, група Н, 2-й тур

Японія – Україна – 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11)

Жіноча збірна України з волейболу провалила стартовий матч на чемпіонаті світу, розгромно програвши Сербії

Українські волейболістки у стартовому матчі на чемпіонаті світу поступилися команді Сербії у трьох сетах – 21:25, 19:25, 17:25. Японська команда у першому турі виграла у Камеруну (25:21, 25:17, 25:19). Виходячи з таких результатів, японська збірна у разі перемоги над Україною гарантувала б собі путівку до 1/8 фіналу. Однак виграш був дуже потрібний українкам, щоб підвищити свої шанси на вихід з групи.

Першу половину стартової партії зустрічі японські волейболістки домінували та мали перевагу у рахунку. "Синьо-жовті" перехопили ініціативу після рахунку 15:15, але доля сету вирішилася лише на дограванні – українки у ключовий момент зіграли потужно та злагоджено.

Друга партія вийшла значно простішою для команди України. Маючи певний запас, вона виграла сет з перевагою у п’ять очок.

Маючи в доробку дві переможні партії, українки впевненість втратили – японки перехопили ініціативу, виграли третій сет та дотисли волейболісток збірної України у четвертому. Рахунок став рівним – 2:2. Тай-брейк. До рахунку 7:6 на свою користь українки діяли на майданчику без грубих помилок, а далі їхня гра втратила мобільність. Японки цим скористалися та вирвали перемогу у партії та матчі.

